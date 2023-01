Shakira a lancé une énorme fléchette pour Gérard Piqué sur les plages argentines et aux États-Unis

Quelques semaines avant que tout ce qui s’est passé dans sa relation avec Gerard Piqué ne soit révélé , Shakira s’est chargée de se plonger dans quelques détails de ce qui s’est passé avec son ex -partenaire après 12 ans de vie commune.

Après l’annonce de leur séparation et la nouvelle de l’infidélité et la révélation de la relation ultérieure de Gerard Piqué avec Clara Chía Martí, la Colombienne a une fois de plus expliqué tout ce qu’elle a subi pendant cette période avec la chanson Monotonía.

A cette occasion, Ozuna a collaboré et a généré beaucoup d’acceptation du public ainsi que le soutien et l’affection des fans envers Shakira. Actuellement, avec cette nouvelle année et un projet de vie loin du footballeur, Shakira était à nouveau la protagoniste médiatique.

Dans ce cas, l’agitation a éclaté sur les plages d’Argentine, plus précisément à Mar del Plata, lorsqu’un avion est passé avec une pancarte qui semblait être un message de Shakira. «Un loup comme moi, c’est pas pour des mecs comme toi. 01.11.23», a-t-on lu sur l’avion.

Alors que mardi matin les touristes profitaient des plages et du soleil sur la côte argentine, un avion publicitaire a jeté un grand mystère impliquant Shakira dans ce qui serait une autre chanson qui avait été spéculée pour cette année.

Il semblerait qu’encore une fois, les fans en sachent un peu plus sur les sentiments et le dévouement de la chanteuse envers son ex -partenaire.

Sur les rives de Miami, où la chanteuse va bientôt vivre, il y a aussi eu un grand tollé autour de ce grand mystère qui sera bientôt résolu. Apparemment cette nouvelle chanson du Colombienne serait en compagnie de Karol G.

Enfin le moment tant attendu des Colombiens aura lieu

En ce moment de profiter de toutes les mauvaises choses que Piqué lui a laissées, Shakira n’est pas seule et en attendant cette nouvelle sortie, il y a déjà des spéculations avec qui elle partagera le micro. Bien qu’il n’y ait toujours rien de confirmé, c’est quelque chose de très souhaité par les fans des deux.

Les illusions se sont encore accrues lorsque Karol G a récemment publié un message très cohérent avec ce que traverse Shakira. C’est peut-être ce qu’on attendait depuis longtemps et de moins en moins au rendez-vous.