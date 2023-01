Shakira a expulsé les locataires de l’appartement de Piqué pour quitter la maison

La crise entre le footballeur et le chanteur aurait commencé il y a plus d’un an, selon un reportage exclusif de ‘Vanitatis’.

Les problèmes entre Gerard Piqué et Shakira sont venus de loin, depuis au moins un an, selon le récit exclusif de Vanitatis. Apparemment, la Colombienne en aurait eu assez des problèmes avec le joueur et lui aurait demandé de quitter le domicile familial bien avant que la séparation ne soit connue.

En fait, c’est elle-même qui lui a trouvé un logement en dehors de leur maison commune. Elle a décidé que la meilleure option pour la Catalane était de retourner dans sa garçonnière de la rue Muntaner, elle a donc envoyé un avis urgent aux locataires qui s’y trouvaient à ce moment-là et elle-même, en personne, est allée leur parler pour leur demander quitter la maison puisque les propriétaires en avaient besoin.

«Elle était très gentille, voire mignonne, et extrêmement polie. Il ne voulait pas dire qui allait habiter l’appartement et nous pensions tous que ce serait toute la famille», nous racontent les sources de Vanitatis.

Étant la propriété qui a demandé cette sortie, ceux qui y vivaient ne pouvaient rien faire et sont partis sans causer de problèmes. Ce qu’ils ne savaient pas, c’est que l’ex-footballeur irait y vivre seul, dans ce qui était sa garçonnière.

«Il y avait une fête plusieurs nuits»

Ces mêmes sources racontent à Vanitatis qu’ils ont été surpris lorsqu’ils ont vu que seul Piqué s’était installé dans l’appartement, et non toute la famille, comme prévu. Ils racontent aussi à quoi ressemblait la vie des Catalans dans leur nouvelle patrie.

«C’était un va-et-vient constant. Il y avait des soirées plusieurs soirs, tout était un peu fou, mais il nous a dit qu’ils prenaient du temps, qu’ils étaient en crise, et on l’a compris .

De plus, outre les visites d’amis, ils disent qu’il a également vu une fille à cet étage. «Clara n’était pas la première. Et Shakira le savait. «En effet, lorsqu’on a appris que la séparation serait enfin définitive car il y avait une nouvelle femme dans la vie de l’ancien joueur, beaucoup l’ont ignoré et ont pensé qu’il n’en serait qu’une de plus.