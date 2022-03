Shakira a avoué la raison qui pourrait ruiner sa relation avec Gerard Piqué

Furieux après l’élimination du PSG en Ligue des Champions, le journaliste Daniel Riolo a insulté Neymar et les joueurs du PSG en direct sur RMC quelques minutes après le match comme vous pouvez le voir dans la vidéo mythique ci-dessous.

«Quand ils viennent, ils ont la gangrène. Ils ont cette culture de si jamais tu prends un but, tout peut te tomber sur la tête. Il y a 0 humilité dans cette équipe ! Du matin au soir, alors qu’ils ont fait la moitié d’un bon match, tout le monde dit que c’est les meilleurs du monde.

Dans cette équipe, tu as deux stars qui sont payées des milliards. Il y a un milieu de terrain, tout le monde me dit que c’est le meilleur du monde et encore ce soir il était à chier (Verratti). Et ce soir, il y a un mec de 52 ans qui lui a donné la leçon.

Les défenseurs : Marquinhos c’est le meilleur du monde et il a été nullissime. Il y a zéro humilité ! L’entraîneur a fait un turn-over au niveau des gardiens à chaque match et là il fait une boulette quand il en choisit un. L’humilité !

Ils vont sur Tik Tok, ils font la fashion week, ils font des trucs que les autres ne font pas ! Dans les autres clubs, on n’a pas ça ! Il n’y a qu’au PSG qu’on a cette bande de guignols. Ce sont tous des guignols.

TOUS DES GUIGNOLS ! Neymar c’est un guignol, il doit être viré sur le champs. Tu n’es plus un joueur de foot Neymar. Il y a les championnats du monde de poker en juillet, je l’emmène avec moi. On va jouer au poker ensemble. C’est tellement un tocard qu’il ne peut faire que ça. C’est une honte», a ainsi lâché Riolo dans l’After Foot.