Shakira : «2022 a été une année au cours de laquelle j’ai rencontré tant de défis. Je…»

L’artiste colombienne a expliqué comment s’est passée cette année, marquée par les revers personnels constants qu’elle a subis.

2022 est l’une des pires années sur le plan personnel et émotionnel pour Shakira. La rupture avec Gerard Piqué, avec qui elle a eu une relation sentimentale de 12 ans, a été l’un des premiers coups reçus par l’artiste de Barranquilla, et qui a finalement été résolu après une bataille judiciaire pour déterminer la garde de ses deux enfants (Milan et Sasha).

«Nous avons signé un accord qui garantit le bien-être de nos enfants et qui sera ratifié par un tribunal, dans le cadre d’une procédure purement formelle», lit-on dans la lettre émise par les deux après avoir conclu ledit accord.

Les problèmes de santé de William Mebarak Chadid, son père, ont été un autre revers que la chanteuse a dû traverser cette année. L’écrivain de 91 ans a subi une chute spectaculaire pour laquelle il a dû subir une intervention chirurgicale d’urgence après avoir localisé plusieurs caillots sanguins dans son cerveau.

Cependant, cet accident a entraîné une série de rechutes qui l’ont obligé à nécessiter des soins hospitaliers et qui, à leur tour, ont mis la famille du chanteur en échec.

Ce n’est pas tout, Shakira est dans le collimateur de la justice espagnole en raison de ses démêlés avec le fisc après avoir prétendument fraudé plus de 14 millions d’euros.

Le parquet requiert plus de huit ans de prison pour un total de six délits fiscaux, pour lesquels il doit encore répondre devant le juge.

«Il est inacceptable que, dans mon accusation, le Trésor public ne respecte pas la sécurité juridique qui doit être garantie à tout contribuable, ni mes droits fondamentaux», indique le mémoire de défense publié par le Colombien il y a quelques semaines.

«2022 a été une année au cours de laquelle j’ai rencontré tant de défis…»

Cependant, malgré ce qui s’est passé cette année, Shakira indique qu’elle continuera à se concentrer sur sa carrière musicale , comme elle l’a toujours fait, avec la production et le développement de nouveaux projets pour 2023.

«Je tiens à vous remercier de m’avoir écouté, d’avoir permettez-moi de m’exprimer, j’espère qu’en 2023 je pourrai continuer à rendre tout l’amour et l’affection qu’ils me donnent, et vous apporter de la nouvelle musique et bien plus encore, des bisous», conclut-il.

L’interprète musicale a dressé un bilan de ce qu’a été 2022, où elle assure que c’est «une année qu’elle pourra difficilement oublier» à la suite des épisodes qu’elle a subis.

«2022 a été une année que je pourrai à peine oublier, au cours de laquelle j’ai rencontré autant de défis que de vrais amis, la musique a été une bonne compagnie, mais vous êtes plus», a-t-elle partagé à travers une vidéo partagée par ‘Despierta América’.