Serie A : l’Atalanta Bergame punit la Juventus

La cérémonie officielle de remise du Ballon d’Or 2021 est prévue pour ce lundi 29 novembre. Pour autant, le gagnant a déjà été prévenu de son sacre.

On connaît l’importance des titres pour les candidats au Ballon d’Or et «Lewa» en compte déjà deux au Bayern avec la Bundesliga et la Coupe d’Allemagne. Le Polonais a de nouveau fini meilleur buteur du Championnat allemand. Dommage…

Après une année blanche en raison des conditions particulières liées à la crise sanitaire, le Ballon d’Or va à nouveau être remis. Lundi 29 novembre, un nouveau nom sera gravé dans l’histoire de la plus célèbre des récompenses individuelles du football.

Un nom qui est déjà connu des organisateurs de l’évènement mais pas que, puisque le lauréat lui-même sait depuis quelques jours qu’il va être honoré. Reste à savoir qui est ce mystérieux vainqueur.

Interrogé vendredi sur la chaîne L’Équipe, le patron du Ballon d’Or France Football, Pascal Ferré, a confirmé qu’il avait personnellement appelé le gagnant de l’édition 2021 : «Depuis quelques années, la tradition veut que j’ai l’honneur de passer un petit coup de fil à celui qui, dans quelques heures, va brandir le Ballon d’Or. C’est fait.»

Et visiblement, le vainqueur a été particulièrement ému de son élection : «Généralement, ça reste de grands enfants quand on leur passe ce genre de coup de fil. Donc le vainqueur était plus que ravi.»

«Tout est fake»

Quant aux différentes annonces plus ou moins farfelues sur l’identité du gagnant, Pascal Ferré a confirmé une fois encore que «tout est ‘fake’». Si le gagnant est désormais au courant, le grand public devra donc patienter encore quelques heures avant de savoir qui des trois favoris que sont Lionel Messi, Karim Benzema et Robert Lewandowski sera élu. À moins d’une surprise de taille…