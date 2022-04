Sergio Ramos révèle quand il mettra fin à sa carrière : «Je vais encore jouer pour…»

A 36 ans, Sergio Ramos assure qu’il n’est prêt à terminer sa carrière. Dans une interview à Amazon Prime Video il a révélé le nombre d’années qui lui reste encore.

L’arrière central espagnol n’a pas une première saison les yeux pleins au PSG car, en raison de nombreux problèmes physiques, il n’a fait que sept apparitions pour les Français.

«Je suis très heureux, je me sens bien et j’ai envie de jouer. Je me vois encore jouer encore quatre ou cinq ans au plus haut niveau. J’ai un contrat avec le PSG pour deux ans de plus, mais je veux rester trois ans, et après on verra. Tant que le physique dure… J’ai une tête très concentrée», a déclaré le défenseur dans une interview à Amazon Prime Video .