Sergio Ramos : l’héritage millionnaire du joueur

Le couple qui compose Sergio Ramos et Pilar Rubio est l’un des plus enviés du monde européen depuis tout le temps qu’ils sont ensemble, avec la flamme qui brûle comme au premier jour. Cependant, on a récemment découvert que tout n’est pas amour dans le monde de Ramos et Rubio.

Il y a quelques jours à peine, la nouvelle de la vente millionnaire du présentateur espagnol et du défenseur du PSG n’est ni plus ni moins que la ferme «El Rubio», située dans la ville de Las Panajosas. Après avoir obtenu la vente, Sergio Ramos a organisé une petite fête pour la célébrer.

Sergio Ramos a réussi à porter les maillots dont rêvent de nombreux joueurs, comme le Real Madrid et le Paris Saint-Germain FC, et petit à petit, il a construit une fortune enviable dans ces équipes. Le couple de Camas et le présentateur espagnol ont un manoir évalué à 12 millions d’euros.

Le manoir est l’une des propriétés les plus importantes de son domaine, il a été acheté aux enchères en 2015 pour 1,5 million d’euros et, depuis lors, plusieurs modifications y ont été apportées.

Parmi eux, des bâtiments avec 11 chambres, 8 salles de bain, des salons, des piscines, une salle de sport entièrement équipée et un porche.

Avec un grand jardin sur les 2 500 mètres carrés de terrain, cette propriété se démarque parmi les autres, grâce à toutes ces pièces détachées.

L’héritage de Sergio Ramos et Pilar Rubio ne s’arrête pas là, car la première propriété dans laquelle le défenseur du PSG a vécu lorsqu’il a commencé sa relation avec le mannequin espagnol existe toujours.

C’est une propriété d’environ 280 mètres carrés. Vous y trouverez à la fois une salle de sport, une chambre à coucher, tout le nécessaire pour une maison, même un sauna.

L’héritage de Sergio Ramos n’a pas de fin

Il est clair qu’il existe de nombreuses autres propriétés appartenant à Sergio Ramos et Pilar Rubio, mais les plus importantes ne passent pas seulement par le manoir actuel et son ancienne maison. Il y a aussi la ferme «La Alegría», où le mannequin espagnol et Ramos ont scellé leur amour avec une bague.

Cette ferme en question a 44 hectares. Ils ont construit une maison unifamiliale avec une piscine, un terrain de paddle-tennis, deux terrains de foot et les écuries de son haras SR4.