Sergio Ramos : les projets nocturnes de la star qui n’incluaient pas sa femme

Dans une interview accordée à l’émission Uninterrupted, le champion du monde 2018 s’est confié sur son avenir :

«Je prends mon temps, je réfléchis, j’assemble les différentes pièces du puzzle. Je veux juste le meilleur, je veux jouer au football et être moi-même. Je veux m’amuser à faire ce que je fais, sinon je ne peux pas donner le meilleur de moi-même. C’est ce que je recherche».

«Si je suis d’abord en phase avec l’équipe, avec les supporters, avec le club qui vous connaît et vous aime, moi, comme tous les joueurs, je peux donner le meilleur de moi-même. Si vous êtes mentalement libre et que vous vous amusez, vous êtes à l’aise là où vous jouez et avec les gens avec qui tu joues. C’est la chose la plus importante», a ajouté Paul Pogba.

Vu la belle aventure vécue avec la Juventus, l’ex milieu de Manchester United ne devrait pas avoir de mal à tisser une nouvelle relation avec le public turinois qui était fou de lui. Pour le PSG, le mariage semble désormais compliqué…