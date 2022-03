Sergio Ramos : le look controversé que sa femme Pilar Rubio a choisi dans sa nouvelle aventure

Pilar Rubio est l’une des femmes les plus influentes d’Espagne et définit les tendances avec ses choix en matière de vêtements et de design. Et encore plus maintenant que le présentateur accompagne Sergio Ramos dans son aventure à Paris, l’une des capitales de la mode.

Pilar se caractérise par ses looks rock, même si, maintenant qu’elle est une personnalité de la jet set parisienne, on peut la voir dans des tenues très chères.

Qu’elle accompagne Sergio Ramos ou assiste seule à des événements exclusifs, la présentatrice se démarque toujours par ses looks, comme celui qu’elle portait récemment à la Fashion Week de Paris.

Mais sans aucun doute, personne ne s’attendait à voir Pilar Rubio telle qu’elle s’est récemment affichée sur leurs réseaux sociaux.

La femme de Ramos a radicalement changé de look et est apparue complètement platine dans certaines histoires qu’elle a téléchargées sur son Instagram, générant la surprise de ses followers.

Cependant, Pilar elle-même a expliqué qu’il ne s’agissait pas de quelque chose de permanent, mais d’une perruque qu’elle a utilisée pour son segment «Tendances» à El Hormiguero.

Il convient de mentionner que c’est déjà une coutume pour Pilar Rubio de laisser Sergio Ramos à Paris et de se rendre souvent en Espagne pour faire son travail.

Au-delà du fait que le look blond de Pilar est temporaire et pour l’émission télévisée, de nombreuses personnes ont commenté sur les réseaux que la couleur de cheveux lui allait.

Sans aucun doute, cela montre la polyvalence de la présentatrice espagnole lorsqu’il s’agit de jouer avec ses styles. Qu’aura dit Sergio Ramos de son apparition ?

Sergio Ramos, étonné de l’élimination du PSG

Pilar Rubio n’était pas la seule à se trouver en Espagne, puisque Sergio Ramos s’est rendu mercredi au Santiago Bernabéu, accompagnant la délégation du Paris Saint-Germain lors du match retour contre le Real Madrid, au cours duquel l’équipe de France s’est inclinée 3-1 et a été éliminée.

Sans Pilar, Sergio Ramos était dans les tribunes pour regarder le match. Après le formidable retour de Madrid, une photo du défenseur espagnol est devenue virale. On y voit Ramos les yeux grands ouverts, comme s’il essayait de trouver une explication à ce qui s’est passé.