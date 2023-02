Sergio Ramos : le footballeur a vendu pour un million de dollars l’un de ses biens (photos)

Sergio Ramos est déjà en Arabie Saoudite, où le Paris Saint Germain jouera prochainement le match amical contre Al-Hilal et Al-Nassr. Sur cette tournée internationale, il retrouvera rien de plus et rien de moins qu’un vieil ami du sport comme Cristiano Ronaldo, un renfort de luxe d’Al-Nassr.

C’est pourquoi l’expérimenté défenseur, aujourd’hui figure du PSG, a déjà mis en ligne une carte postale à son arrivée en Arabie Saoudite, en attendant ce que sera ce match incroyable.

Cependant, au cours des dernières heures, la nouvelle d’une vente d’un million de dollars que Sergio Ramos a faite de l’un de ses biens les plus précieux a été publiée.

Dans la perspective de son match avec le PSG , Sergio Ramos a vendu Álamo à l’Arabie Saoudite, un cheval qui appartenait jusqu’à présent à Sergio Ramos et est considéré comme le meilleur cheval du monde. La vente extraordinaire a été réalisée pour un chiffre de plus de 1,5 million d’euros.

«Merci, Álamo, tu nous manqueras tous ici à la maison. Bonne chance dans ta nouvelle maison. Merci à mon partenaire Sergio Ramos», a écrit Sergio Álvarez Moya, partenaire de Ramos et également propriétaire de cet incroyable cheval, sur son Instagram. Ainsi, lors de sa visite avec le PSG en Arabie Saoudite, Ramos a aussi fait des affaires.

Le défenseur expérimenté, qui est aujourd’hui l’une des pièces fondamentales du PSG, possède une incroyable ferme en Espagne qui élève des chevaux pur-sang de compétition et de spectacle. C’est pourquoi le joueur a les meilleurs chevaux du monde entier dans ses écuries.

Les chances de Sergio Ramos de quitter le PSG

Sergio Ramos est devenu l’une des pièces maîtresses du PSG la saison dernière, même si son avenir n’est pas confirmé. Le défenseur, qui sortira en milieu d’année, pourrait partir sur le prochain marché des transferts, si le club français ne décide pas de prolonger à nouveau son contrat.

C’est pourquoi Al-Nassr, une équipe qui a déjà signé Cristiano Ronaldo, prépare une offre d’un million de dollars pour proposer à Sergio Ramos de quitter le PSG en juin, si le joueur ne décide pas de signer son renouvellement. Ramos voit cette offre très favorablement, surtout après l’arrivée de son ami CR7 dans l’équipe.