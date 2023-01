Sergio Ramos : le défenseur a partagé une tendre vidéo sur ses réseaux sociaux

Sergio Ramos est l’un des personnages en Espagne dont ce 2022 a beaucoup fait parler, non seulement à cause des rumeurs de séparation avec Pilar Rubio, mais à cause de sa situation délicate au Paris Saint-Germain Football Club, qui ne sait toujours pas. ce qui se passera pendant ces jours.

La vérité est que le natif de Camas a décidé de ne pas parler de cette situation et se consacre uniquement à s’entraîner dur pour aider les choses à se résoudre. Mais dans tout ça, il prend aussi le temps de partager les moments qu’il passe à la fois avec le mannequin et présentateur et avec ses enfants.

Pour cette raison, ce samedi 7 janvier, Sergio Ramos a décidé de partager avec ses followers une vidéo émouvante de ses enfants ouvrant les cadeaux des Rois Mages. On y entend comment le joueur du PSG raconte aux enfants quels sont les cadeaux de chacun pendant que Pilar Rubio filme pour avoir la mémoire.

«Des traditions qui ne se perdent jamais. Les mages de l’Est ont visité Paris», tels sont les mots que le défenseur a utilisés pour décrire la vidéo de ses enfants avec les cadeaux. Et comme à chaque publication, il a tagué le présentateur et placé le nom de chacun de ses enfants.

La publication en question compte plus de 97 000 likes et un peu plus de 300 commentaires qui ont partagé le bonheur de la famille Ramos et Rubio dans cette nouvelle arrivée des Rois Mages, où la plupart des cadeaux sont ceux que les enfants de son âge n’ont pas toute ostentation.

L’ennemi le moins attendu de Sergio Ramos

Alors que Sergio Ramos s’attache à s’entraîner dur au PSG et à avoir le soutien inconditionnel de Pilar Rubio, un journaliste français est sorti pour critiquer le désormais défenseur de l’équipe de France.

«Concernant Sergio Ramos, honnêtement, si le Paris Saint-Germain lui fait prolonger son contrat et qu’il le prolonge finalement, alors il devra se rendre. S’ils le renouvellent, cela signifie que le PSG renonce à toute idée de football», étaient quelques-uns des mots que le journaliste a utilisés pour évoquer l’avenir incertain du natif de Camas.