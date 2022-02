Sergio Ramos : la raison du look méconnaissable de sa femme Pilar Rubio (photos)

On peut toujours voir Pilar Rubio sur ses réseaux sociaux s’habiller à la mode, que ce soit lors de ses promenades dans la ville, avec la famille qu’elle a formée avec Sergio Ramos ou à l’entraînement.

Est-ce que le mannequin espagnol est un grand fan de l’industrie de la mode, ainsi qu’un grand amateur de musique. C’est pourquoi, maintenant qu’il est à Paris depuis que le footballeur espagnol évolue au PSG, il a décidé d’allier ses deux passions pour lui rendre hommage.

Sur son compte Instagram personnel, on peut voir Pilar Rubio vêtue de chemises et de pantalons larges pour rendre hommage au grand David Bowie , se photographiant dans les lieux parisiens où se trouvait la chanteuse.

«Vivez Paris, vivez Bowie. Andrew Kent et Jadran Lazic ont photographié David Bowie à Paris entre 1975 et 1978», a commenté celui qui partage sa vie avec Sergio Ramos après avoir réalisé deux des trois publications que comporte cet hommage.

Au-delà du fait que ce n’est pas le look avec lequel on a l’habitude de voir Pilar Rubio, ça lui va très bien comme tous les changements qu’elle a fait, rappelons qu’on l’a aussi vue habillée en rockeuse. Quel look Sergio Ramos aimera -t-il le plus ?

L’hommage de Pilar Rubio

Pilar Rubio a travaillé avec la photographe indépendante de Paris Valeria M. Lores et ils montrent sur l’Instagram du modèle les photos de David Bowie et les siennes, copiant à la fois son image esthétique ainsi que la pose et le lieu.

Le mannequin espagnol est arrivé avec Sergio Ramos à Paris et ne manque jamais l’occasion de faire ce qu’elle aime le plus. Il faudra maintenant attendre la troisième publication pour voir comment l’hommage se poursuit.