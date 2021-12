Sergio Ramos dévoile le joueur qu’il craint au Real Madrid

Le Real Madrid de Karim Benzema va affronter le PSG de Kylian Mbappé en 8es de finale de Ligue des champions. Le Madrilène a lancé les hostilités.

A défaut du PSG-Manchester United initialement tiré au sort lors du tirage des huitièmes de la Ligue des champions, c’est donc un PSG-Real Madrid que le hasard du second tirage a proposé aux supporters des deux équipes.

Du côté des joueurs, Karim Benzema est déjà prêt à l’affrontement et se réjouit d’affronter Kylian Mbappé et les joueurs du Paris Saint-Germain. Le quatrième du dernier Ballon d’Or a même prévenu ses futurs adversaires, il veut tout gagner.

Honoré et élu meilleur joueur de football de l’année ce mardi, lors de la remise des trophées AS, l’international tricolore n’a pas coupé aux questions sur le duel européen à venir face aux Parisiens.

Et pour lui, les choses sont très claires : «Pour remporter la Ligue des champions, il faudra gagner tous les matchs. Paris est une grande équipe, mais nous aussi. On ira là-bas pour gagner et on fera pareil chez nous.»

Par là pour faire de la figuration

Paris et Kylian Mbappé sont donc prévenus, Karim Benzema et Madrid ne viendront pas au Parc des Princes pour faire de la figuration, mais bien pour jouer la gagne. La dernière fois que le Real était venu au Parc, il y avait été sèchement battu (3-0). C’était en 2019, en phase de groupes de la Ligue des champions.