Sergio Ramos : combien a-t-il perçu du PSG et pourquoi veulent-ils résilier son contrat ?

Au fil de la journée, les spéculations continuent de grandir sur le prochain manager de Barcelone et toutes les indications pointent vers Xavi. Quels sont les joueurs qu’il a demandés ?

Xavi Hernandez rejoindra la ligue des anciens joueurs pour revenir gérer leurs anciens clubs s’il prend les rênes du FC Barcelone dans les prochains jours. Xavi a longtemps été présenté comme le manager de Barcelone, mais l’a refusé il y a un an.

Xavi devait prendre la relève du club lorsque Ernesto Valverde a été limogé l’année dernière, mais n’était pas disposé à accepter un poste de mi-saison et Barcelone a opté pour Quique Setien, qui a été licencié des mois plus tard. Ronald Koeman a pris le relais au début de la saison dernière et a également été limogé.

Il est maintenant devenu inévitable pour Xavi de rentrer chez lui, mais Barcelone doit d’abord le libérer de son contrat à Al Sadd et pendant ce temps, Xavi hsd a laissé entendre au club des quatre joueurs sur lesquels il serait prêt à construire son équipe.

Le premier sur la liste est Paul Pogba qui serait en fin de contrat avec Manchester United à la fin de la saison. Erling Haaland qui coûterait 68 millions de livres sterling, Jules Koundé de Séville pour 55 millions de livres sterling et RB Leipzig Dani Olmo qui est diplômé de La Masia pour 45 millions de livres sterling.