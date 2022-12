Sergio Ramos annonce ce que tout le monde soupçonnait tant

Sergio Ramos a quitté Madrid pour entamer un nouveau voyage à Paris. Le défenseur fait partie de l’effectif du PSG depuis un peu plus d’un an et il semble chaque jour plus motivé.

Sergio Ramos est l’un des athlètes les plus dévoués de ces derniers temps et sa persévérance l’a amené à être choisi d’innombrables fois comme le meilleur défenseur de l’année et même de l’histoire.

C’est pourquoi Sergio Ramos n’abandonne pas et ne s’arrête pas facilement. A cette occasion, après la pause d’entraînement ensemble pour la Coupe du monde 2022 au Qatar, le footballeur national a déjà débuté avec le PSG et se voit vouloir tout tenter.

Récemment, sur son compte Instagram, Sergio Ramos a posté une image de lui marchant vers l’entraînement du PSG. “Prêt” était le mot qu’il utilisait pour désigner ce moment précis.

Sergio Ramos veut continuer

Le footballeur sait qu’il a encore beaucoup à donner dans ce nouveau club et veut faire partie de l’équipe de départ dès qu’il le peut. Par conséquent, essayez de donner le meilleur de vous-même à chaque séance d’entraînement.