Sergio Aguero : «Lorsque Barça a annoncé le départ de Lionel Messi, je pensais que…»

L’ancien footballeur argentin Sergio Aguero, a expliqué à José Álvarez l’anecdote sur le moment fatidique qui s’est produit l’été dernier avec Lionel Messi.

Sergio Agüero a expliqué que lorsque le Barça a publié le communiqué officiel, il était avec Ibai Llanos, le célèbre streamer Twitch.

«Je buvais du maté avec Ibai et soudain… il regarde le téléphone et me dit : “Ce n’est pas possible !” et il me montre le téléphone avec la déclaration du Barça», a révélé l’ancien attaquant de l’Atlético de Madrid, de Manchester City et du Barça.

De plus, l’Argentin a avoué que lorsque c’est arrivé, dans un premier temps, il croyait que les réseaux sociaux et le site internet du club du Barça avaient été piratés.

«Lorsque Barcelone a annoncé le départ de Messi, je pensais que quelqu’un avait piraté les réseaux sociaux du Barça. Je pensais que c’était une blague», a-t-il avoué à son ami et journaliste.