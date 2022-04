Sergio Agüero : «Karim Benzema est un truc de fou. Il faut le…»

L’ancien joueur de Manchester City, Sergio Agüero a commenté le match contre le Real Madrid via sa chaîne Twitch. La légende de City, qui a vécu le match avec beaucoup d’intensité, a eu des commentaires en tous genres.

Kun Agüero a une fois de plus fait ressortir son côté le plus «showman» avec ses commentaires sur la diffusion de Manchester City-Real Madrid via sa chaîne Twitch, où il compte près de 4 millions de followers.

«Benzema est exigeant envers ses coéquipiers. Il y a un quilombo à Madrid. Il disait déjà quelque chose à Modric pour qu’il sorte et presse plus haut.

Karim Benzema est un truc de fou. Il faut le serrer dans ses bras dans la surface, pas le lâcher. Real Madrid a ça, qu’il marque un but de nulle part.

Mais donne une ‘jambe’ à Vinicius, la putain de mère qui lui a donné naissance. Comme il est lourd, comme Vinicius est lourd. Quand tu as toute la confiance, tu peux faire ce que tu veux, comme Benzema. Quel fils de mille. Perdre 4-2 et aller marquer un penalty.

Phil Foden pour moi est un crack, il fait une très bonne saison. Je l’ai dit devant la caméra. J’ai dit à Pep : ‘mets Foden plus’, et l’homme m’a écouté», a-t-il commenté.

Concernant l’échec de Mahrez contre City, l’Argentin a déclaré qu’il n’aimait pas la réaction de Guardiola après l’échec. «Le problème est que Riyad a sûrement vu que Pep s’était mis en colère et maintenant il va jouer sans se concentrer», a-t-il déclaré.

«Au final, nous avons gagné 1-0. Que le match soit 4-3 est un mensonge. Il a été gagné et c’est l’important.», a-t-il conclu.