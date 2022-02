Sergio Agüero : «J’ai joué avec Tévez, Kompany ou Yaya Touré mais le meilleur…»

Il l’a dit en 2019, il l’a répété il y a quelques mois et l’a confirmé ce mardi, après la victoire du PSG (4-1) contre Bruges en UEFA Champions League 2021/22. Pour Kylian Mbappé, le meilleur footballeur du monde s’appelle Lionel Messi.

Il a grandi en étant un grand fan de Cristiano Ronaldo, nous le savons tous. Pourtant, depuis quelques temps déjà (avant même d’être partenaire du génie argentin), il place le premier vainqueur des Ballons d’Or n°1 sur la planète.

Donatello est très heureux avec son nouveau partenaire. Et c’est que jouer avec The Best est assez facile. «C’est facile de jouer avec Lionel Messi, c’est le meilleur joueur du monde. Il a remporté le Ballon d’Or il y a quelques jours. Il a marqué 2 buts aujourd’hui, il est heureux et j’espère qu’il nous aidera à l’avenir», a déclaré le joueur de 22 ans dans une interview accordée aux médias officiels de l’UEFA.

Certains vont avec Cristiano, d’autres préfèrent Robert Lewandowski, il y a ceux qui choisissent Karim Benzema et il y en a d’autres qui le mentionnent. Chaque position est respectable.

Et celui de Kylian Mbappé, c’est que Lionel Messi, le 30e du Paris Saint-Germain, est celui qui joue le mieux au ballon dans le monde entier.