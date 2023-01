Sergio Agüero à Zlatan Ibrahimovic : «Je me souviens de quelques claques, quelques coups…»

Sergio Agüero, a rebondi aux déclarations de Zlatan Ibrahimovic sur le comportement des joueurs de l’Albiceleste après leur sacre à la Coupe du monde 2022.

Sergio Agüero réagit au tacle de Zlatan Ibrahimovic. Très remonté contre le comportement des joueurs argentins à l’issue de leur titre de champion du monde, décroché le 18 décembre dernier après un succès en finale contre la France de Didier Deschamps (3-3, 4-2 tab), l’attaquant suédois a eu le droit à une réponse toute aussi cinglante de l’ancien avant-centre de Manchester City et de l’Albiceleste.

Présent aux côtés des partenaires de Lionel Messi tout au long du Mondial au Qatar, mais absent de la liste de Lionel Scaloni car retraité depuis quelques mois, l’homme de 34 ans a chargé le goleador de l’AC Milan au cours d’un entretien donné sur Twitch, expliquant que le natif de Malmö n’aura pas été exempt de tout reproche tout au long de sa carrière.

«Je pense que tu es le moins bien placé pour parler de mauvais comportement et que c’est très grossier et impoli de dire que nous ne gagnerons plus jamais. Je pense qu’avant de t’inquiéter pour l’Argentine, tu devrais t’inquiéter pour ton pays, pour vos joueurs, qui n’ont même pas participé aux dernières Coupes du monde.

Nous avons tous les deux joué à un haut niveau. On peut rappeler que tu as eu de mauvais comportements sur le terrain ? Je crois, non ? Je me souviens de quelques claques, quelques coups. Je me souviens d’une gifle avec le Los Angeles Galaxy (2018).

Pour toi, c’est bien se comporter ça ? (…) Messi a gagné et peut-être que ça t’ennuie et que ça te fait mal d’admettre que c’est le meilleur joueur au monde. Je pense que pour parler du comportement des Argentins, il faut s’être bien comporté dans sa carrière. Je ne pense pas que ce soit ton cas. Je suis désolé, nous sommes champions du monde. Désolé !»