Serena Williams s’extasie sur son mari à l’occasion de son 4e anniversaire de mariage

Serena Williams a aidé à célébrer son 4e anniversaire avec son mari Alexis Ohanian avec un doux message Instagram. Le pro du tennis a fait un voyage sur «la voie de la mémoire» pour revivre les «souvenirs amusants».

Serena Williams, 40 ans, et Alexis Ohanian, 38 ans, ont célébré leur quatrième anniversaire de mariage le 16 novembre. Serena a commémoré l’occasion spéciale avec un post Instagram sincère sur son amour.

Le champion de tennis a publié une série de photos avec Alexis qui comprenait de jolis selfies, Alexis avec leur fille, Olympia, et Alexis la regardant avec amour le jour de leur mariage.

Serena a sous-titré le message, «4 ans plus tard en ce jour spécial. J’ai tellement de souvenirs amusants. Promenez-vous dans le passé avec moi. @alexisohanian, voici pour rendre chaque jour ensemble spécial. Joyeux anniversaire.»

Alexis a publié un doux message sur Instagram en l’honneur de Serena à l’occasion de leur anniversaire. Il a écrit : «Il y a 4 ans, vous avez fait de moi l’homme le plus heureux du monde et notre petite famille me rend chaque jour plus reconnaissant. Le 16 novembre sera toujours un jour très spécial pour notre famille ♥️ joyeux anniversaire @serenawilliams – merci d’avoir apporté cette joie nommée Olympia dans notre vie même si vous vous endormez toujours au milieu de nos soirées cinéma

Serena et Alexis forment un couple puissant depuis leur mariage en 2017. Le couple a récemment foulé le tapis rouge avec la fille Olympia, maintenant âgée de 4 ans, lors de la première de King Richard.

Le film, sorti le 19 novembre en salles et sur HBO Max, raconte l’ascension de Serena et de sa sœur Venus Williams en tant que deux des meilleurs joueurs de tennis de tous les temps avec l’aide de leur père.