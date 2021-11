Serena Williams conseille Simone Biles sur la façon de protéger sa santé mentale en tant qu’athlète

Les championnes de tennis Serena et Venus Williams ont partagé des «conseils de vie» avec Simone Biles sur la façon de protéger leur santé mentale au milieu des pressions d’être un athlète.

Serena Williams a expliqué à Simone Biles comment elle protégeait sa santé mentale lors de l’épisode du 17 novembre de l’émission Facebook Watch, Red Table Talk.

Alors que Will Smith prenait en charge les fonctions d’hôte de Jada Pinkett Smith pour discuter de son rôle dans King Richard en tant que Richard Williams, le père de Serena et de sa sœur Venus Williams, Will a invité plusieurs célébrités dont le champion de gymnastique de 24 ans à rendre hommage au duo de soeurs légendaire.

Simone a fait son apparition surprise et a demandé aux sœurs médaillées d’or olympiques le seul «conseil de vie» qu’elles pourraient partager sur la façon dont elles «continuent d’avancer, surtout lorsque vous avez besoin d’une pause pour la santé mentale».

Serena a répondu: «C’est une bonne question, Simone, et avec la gymnastique, ce moment énorme est une fois tous les quatre ans. Notre grand moment est quatre fois, chaque année. Donc pour nous, si nous avions besoin d’une pause – je me souviens d’une fois en 2006, j’ai pris toute l’année sabbatique. Pour moi, quand il s’agit d’aimer le Grand Chelem, parfois je pousse peut-être trop loin. Je continue toujours.

Vénus a ajouté : «Les athlètes vivent des vies très déséquilibrées et pour moi, juste pour passer un moment seul. Ça peut être, je ne sais pas, regarder quelque chose de stupide. Juste pendant une heure, une demi-heure, et ça m’équilibre en quelque sorte. C’est une chose stupide et simple, mais cela m’aide à me préparer pour le lendemain. Je pense juste à vous demander : «Comment est-ce que je veux me souvenir de ce moment ? Comment est-ce que je veux gérer ce moment. Quand je regarderai en arrière dans 10 ans, que ressentait à ce sujet ?» Je pense que la vie est faite d’échecs. Vous échouez et tout va bien

Simone a également jailli des champions de tennis et a expliqué «l’énorme impact» qu’ils ont eu sur sa vie. «L’impact que Venus et Serena ont eu non seulement dans le sport, mais dans la vie, a eu un impact énorme sur toute ma carrière. Ils ont ouvert la voie aux athlètes noirs, ainsi qu’aux femmes noires. Je ne pourrai jamais assez les remercier et je suis vraiment reconnaissante de pouvoir les admirer», a-t-elle déclaré.

Comme beaucoup s’en souviendront, l’équipe des États-Unis a subi un coup dur lorsque Simone s’est retirée de la finale par équipe aux Jeux olympiques de Tokyo en 2020. Elle a expliqué que des problèmes de santé mentale ont conduit à sa décision.

«Juste, ma fierté est un peu blessée», a admis Simone. «Après la performance que j’ai faite, je ne voulais pas entrer dans les autres épreuves, alors j’ai pensé que je prendrais du recul.»

Elle a confirmé qu’elle prendrait une «journée de la santé mentale» le 28 juillet et a révélé qu’elle consultait un thérapeute pour l’aider dans ses difficultés. «Je dois me concentrer sur ma santé mentale et ne pas mettre ma santé et mon bien-être en danger», a-t-elle conclu.