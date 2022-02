Sénégal : Samuel Eto’o, Didier Drogba et d’autres grands noms du football mondial attendus à Dakar

Le joueur du PSG a investi dans ce monde parallèle fait de réalité virtuelle, dans lequel il prétend qu’il y aura un stade de football et la dispute des matchs dès 2022.

Marco Verratti est passionné par les technologies et a toujours eu un grand intérêt pour celles-ci. Mais ce n’est que lorsqu’il rencontre la société Acta Fintech, dirigée par Gian Luca Comandini et Fabiano Taliani, qu’il décide d’y investir.

Dans une interview pour ‘Calcio Mercato’, de ‘La Gazzetta dello Sport’, il a parlé exclusivement de son achat dans le métaverse, le monde parallèle fait de réalité virtuelle dans lequel vous êtes représenté en trois dimensions à travers un avatar.

Le footballeur du Paris-Saint Germain a acheté l’une des 25 îles numériques mises en vente sur The Sandbox par Exclusible, une place de marché spécialisée dans les NFT de luxe. Avec cette action, il est devenu le premier footballeur au monde à acheter une île dans le métaverse.

Son goût pour les nouvelles technologies

«Je voulais vraiment atteindre cet objectif en premier, je crois beaucoup aux nouvelles technologies et en cela je voulais être un précurseur de mon temps et un exemple à suivre pour beaucoup d’autres. Honnêtement, je n’ai jamais pensé que c’était fou. J’ai tout de suite pensé que c’était une idée folle et que je pouvais m’amuser», raconte le milieu de terrain du PSG.

Et que lui ont dit ses coéquipiers en apprenant la nouvelle ? : «Ils n’ont pas été surpris, au contraire : ils sont maintenant nombreux à vouloir participer. On a déjà eu des expériences similaires avec Neymar et Paredes, par exemple en achetant un Bored Ape (NFT collectible, NDLR)», explique-t-il.

Comment il a décidé d’aborder cette technologie : «J’étais déjà intrigué quand ils m’en ont parlé, puis j’ai rencontré Thibault d’Exclusible et j’ai eu envie d’investir dans ce projet. Mon ami Gian Luca Comandini a accepté mon enthousiasme et m’a aidé à transformer mon idée en une véritable entreprise», raconte-t-il.

Il y aura du football sur votre île

Sur son île : «Je ne peux pas encore dévoiler les détails, mais clairement il y aura aussi un stade. Le premier match dans le métaverse se jouera bien plus tôt que vous ne l’imaginez, à mon avis on y parviendra en 2022», confesse Marco Verratti pour ‘Calcio Mercato’.

«J’irais sur l’île avec ma femme. Tout cela est pour elle. Ensuite, pour les amis et les fans, il y aura la possibilité de visiter l’île et d’acheter des appartements, mais pour l’instant, je n’en dis pas plus…». Mais cette île n’est qu’un avant-goût. Vous en verrez plus dans les mois à venir…», conclut le footballeur italien, qui affirme qu’il continuera à investir dans ce monde virtuel.