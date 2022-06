Sénégal : «Mes coéquipiers d’enfance m’ont dit qu’il est…», Sadio Mané fait une annonce

La Liga, championnat de football espagnol de première division, passe à l’offensive. L’organisation présidée par Javier Tebas a annoncé avoir porté plainte auprès de l’UEFA contre le PSG et Manchester City pour non-respect des règles du fair-play financier.

Et pour accentuer encore la pression, elle a également annoncé avoir engagé des avocats en France et en Suisse pour intenter des actions en justice localisées. Et c’est l’avocat franco-espagnol Juan Branco, 32 ans, qui défendra les intérêts espagnols dans cette procédure.

«Nous allons demander l’abrogation de l’homologation du contrat de Mbappé à la ministre des Sports car c’est l’autorité de tutelle des administrations sportives et la LFP agit par délégation de la FFF», a confié Juan Branco.

Par la suite, «nous allons faire un recours auprès de la LFP afin qu’elle agisse via sa commission juridique la DNCG afin d’opérer un contrôle d’opportunité sur les comptes du PSG. C’est une démarche juridique qui nous permettra d’établir si le contrat de Mbappé est bien dans les paramètres économiques qui sont imposés par les règlements de la DNCG et fair-play financier de l’UEFA.»

«Ce sont des démarches parallèles menées à l’échelle nationale et qui vont déboucher, si elles n’obtiennent pas de résultats, sur a une procédure qui est prête et qui sera déposée au tribunal administratif de Paris», a-t-il ajouté.

«Elle consistera à demande à la juridiction administrative et au Conseil d’Etat, si jamais elle ne nous donne pas raison, d’obtenir cette abrogation de l’homologation du contrat. Avec tous les effets que cela produit.

C’est à dire l’incapacité pour le Paris Saint-Germain d’invalider ce contrat ou de lui donner des effets. Par ricochet, cela fera que tout contrat signé par le PSG après le 25 juillet 2021 sera remis en question.»