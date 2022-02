Sénégal : Macky Sall fait une annonce sur le geste exceptionnel de Sadio Mané !

Le Sénégal a inauguré ce mardi son nouveau stade située dans la nouvelle ville de Diamniadio. Présent à la cérémonie, le président de la FIFA a salué l’un des plus beaux stades du monde.

Baptisé «Stade Me Abdoulaye Wade», le nouveau stade du Sénégal est un bijou architectural réalisé en 17 mois avec un coût global de 157 milliards de Franc FCA. A la tribune lors de l’inauguration, le président de la FIFA a salué cette belle pelouse hybride.

«Le nouveau Stade du Sénégal est digne d’une coupe du monde. C’est l’un des plus beaux stades d’Afrique et du monde», a déclaré Gianni Infantino. L’inauguration de ce nouveau stade intervient quelques semaines après le 1er sacre du Sénégal à la CAN 2021 au Cameroun.

C’est dans ce nouveau stade que le Sénégal accueillera l’Egypte en manche retour à des barrages du mondial Qatar 2022.