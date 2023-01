Sénégal : l’opposant Ousmane Sonko renvoyé devant un tribunal pour viols présumés

La justice sénégalaise a ordonné le renvoi de l’un des chefs de l’opposition, Ousmane Sonko, devant un tribunal criminel pour viols présumés d’une employée d’un salon de beauté, ont indiqué mercredi à l’AFP les avocats des deux parties.

L’affaire est source de tensions depuis 2021. Le renvoi de Ousmane Sonko, arrivé troisième à la présidentielle de 2019 et candidat considéré comme bien placé pour celle de 2024, injecte une inconnue supplémentaire dans la campagne à venir.

Machination ?

Son arrestation, à la suite d’une plainte pour viols et menaces de mort déposée contre lui par une employée d’un salon de beauté de Dakar où il allait se faire masser, avait contribué à déclencher en mars 2021 plusieurs jours d’émeutes meurtrières, de pillages et de destructions qui avaient fait au moins une douzaine de morts.

Ousmane Sonko, président du parti des Patriotes du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité (Pastef), dénonce une machination ourdie par le président Macky Sall pour l’écarter, ce que ce dernier réfute.

Le juge a signé mardi l’ordonnance de renvoi d’Ousmane Sonko devant un tribunal criminel pour viols et menaces de mort, motifs retenus pour son inculpation en 2021, a déclaré Me El Hadji Diouf, avocat de la plaignante, Adji Sarr.

Cette dernière «est satisfaite. Elle apprécie le fait que, malgré la campagne de mensonges et de manipulations des partisans d’Ousmane Sonko qui ont peur du procès, le juge ait tenu bon», a-t-il dit. L’un des avocats d’Ousmane Sonko, Me Cheikh Khoureyssi Ba, a confirmé le renvoi de son client. Il a souligné que l’ordonnance était susceptible de recours et a dit l’intention des avocats d’interjeter appel.

Ousmane Sonko, âgé de 48 ans, tient un discours à la fois souverainiste, panafricaniste et social, pourfendant les élites et la corruption. Il pilonne l’emprise économique et politique exercée, selon lui, par l’ancienne puissance coloniale française et les multinationales.

Défenseur des valeurs religieuses et traditionnelles, tranchant par son âge avec une grande partie de la classe politique, à l’aise dans les médias, l’ancien inspecteur des impôts à la rapide ascension jouit d’une grande popularité parmi les jeunes dans une population dont plus de la moitié est âgée de moins de 20 ans. Ses détracteurs dénoncent eux un populiste n’hésitant pas à souffler sur les braises sociales.

