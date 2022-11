Sénégal : l’énorme coup dur confirmé, Sadio Mané forfait pour le Mondial

C’était craint depuis sa blessure avec le Bayern Munich, c’est désormais officiel. Sadio Mané est forfait pour l’ensemble de la Coupe du monde. Le médecin de la sélection sénégalaise l’a confirmé et a indiqué que le joueur allait même être prochainement opéré.

«Depuis la blessure de Sadio Mané, qui est arrivée le 8 novembre, nous avions pris contact avec le Bayern Munich pour avoir les informations en primeur, relate le médecin du Sénégal.

Et dès le lendemain, le club nous avait communiqué les images de sa première IRM qu’il avait passé, qui montrait une blessure au niveau de son genou droit.

Et pour laquelle, ils nous ont convié à aller examiner le jouer et réexaminer les images au sein du club. Il avait été conclu de refaire une IRM aujourd’hui pour contrôler l’évolution pour savoir s’il était possible ou non à Sadio Mané de tenir sa place pour le Mondial.

Et malheureusement l’IRM d’aujourd’hui nous montre que l’évolution n’est pas favorable comme on l’avait imaginé et on se résout à déclarer le forfait de Sadio pour cette Coupe du monde et d’ailleurs une intervention chirurgicale devrait être programmée très prochainement.»