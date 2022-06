Sénégal : «J’aurais aimé…», Sadio Mané après sa victoire contre le Rwanda

Après avoir idéalement lancé sa campagne de qualifications à la Coupe d’Afrique des nations 2023 en prenant le meilleur sur le Bénin (3-1), grâce à un triplé de Sadio Mané, le Sénégal a enchainé avec un deuxième succès de rang face au Rwanda (0-1), ce mardi soir.

Porté par un Sadio Mané buteur, le Sénégal s’est imposé de justesse au Rwanda (0-1). L’attaquant a fait un petit bilan de sa saison qui se termine sur une bonne note et évoqué la victoire face au Rwanda.

«Nous jouons pour notre peuple, pour défendre les couleurs de l’Equipe Nationale du Sénégal. Personnellement, j’ai fait mon devoir, c’est à dire marquer ou faire marquer, et bien sûr gagner des trophées pour le pays. Satisfait de ma saison ? Plus ou moins car j’aurais aimé marqué plus, je peux faire mieux.

Le match ? Cela n’a pas été facile face à un adversaire qui a joué très bas, différemment au Bénin. On s’attendait à un match très disputé et difficile … On a bien été déjoués. Si c’est la fatigue ? Je ne pense pas pas parce que nous sommes tous des professionnels, on a cette habitude.», a-t-il déclaré.

Avec six points en deux journées, les Lions de la Teranga s’installent confortablement en tête du groupe L, devant leur adversaire du soir (1 point), le Mozambique (1) et le Bénin (0).