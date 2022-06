Sénégal : Hélène Sy, la femme d’Omar s’affiche avec leur fils Tidiane, un vrai géant

Michelle Obama est sans aucun doute l’une des plus grandes fans de Beyoncé. Alors bien évidemment, il n’aura pas fallu prier l’ex-Première dame des États-Unis pour écouter Break My Soul, le nouveau titre de la reine de RnB dévoilé il y a de ça quelques jours.

«Reine Beyoncé, tu as recommencé ! Break My Soul est la chanson dont j’avais besoin actuellement, et je ne peux pas m’empêcher de danser et de chanter en même temps que je l’écoute. J’ai hâte que l’album arrive !», a écrit Michelle Obama sur ses réseaux à propos du premier extrait de Renaissance, le très attendu prochain album de Beyoncé.

Queen @Beyonce, you’ve done it again! “Break My Soul” is the song we all need right now, and I can't help but dance and sing along while listening to it. Can’t wait for the album! 💃🏿

— Michelle Obama (@MichelleObama) June 21, 2022