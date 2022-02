Sénégal, Chelsea : «On rêve de gagner…», Edouard Mendy

En à peine un mois et demi en 2022, Édouard Mendy a remporté la Coupe d’Afrique des nations avec le Sénégal et la Coupe du monde des clubs avec Chelsea, ce qui n’empêche le gardien de but de 29 ans de continuer à rêver.

«On rêve de gagner le match du week-end. On rêve de continuer à rendre fier les gens autour de soi. Y’a un sentiment qui prédomine, c’est aussi le soulagement parce que le Sénégal c’est quand même une forte place du football mais c’était une forte place du football sans trophée.

Quand on a gagné, quand on a soulevé le trophée, je me suis dit : «Là au pays ça doit être la folie.» Quand on est rentrés on l’a très très bien vu…», a ainsi confié Édouard Mendy dans un entretien accordé à Téléfoot.

Demain (16h), le portier sénégalais retrouvera la Premier League avec un derby londonien sur la pelouse de Crystal Palace. Et pourquoi pas rêver d’un sacre de champion d’Angleterre pour Édouard Mendy et Chelsea ?