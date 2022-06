Sénégal : après son match de gala sous la pluie, Sadio Mané fait une grande annonce

Florentino Pérez a pris la parole ce mercredi soir dans le média espagnol El Chiringuito. Un entretien au cours duquel le président du Real Madrid a été longuement interrogé sur le transfert manqué de Kylian Mbappé.

«Il ne m’a pas trahi. Il a transmis son rêve de jouer pour le Real Madrid. Et c’est vrai. En août dernier, le PSG ne voulait pas le vendre. Nous avons attendu un an et il n’arrêtait pas de dire la même chose», a déclaré le président madrilène.

«Il a poursuivi en évoquant toute la pression qu’il avait de la part des hauts dirigeants de sa France. Quinze jours auparavant, il a changé la situation en raison de la pression politique et économique qu’il avait.

Il a fait ce qu’il pensait être plus facile. Il a changé. Il n’y a plus besoin d’y penser. Sous la pression, il a dû changer ses rêves. Il est très jeune, la pression nous touche à tous mais aux jeunes, plus. Ça n’avait pas de sens qu’il l’appelle le Président de la République… Ça l’a beaucoup influencé, c’est sûr».

«Après la pression, c’était un autre footballeur. Il n’y a personne à Madrid au-dessus du club, comme l’a dit Di Stéfano. Nous avons des valeurs que nous ne pouvons pas changer. J’ai toujours de l’affection pour Mbappé.

Mais sa situation a changé. Je pense que sa mère voulait qu’il vienne au Real Madrid, parce que c’était son rêve de petit garçon et les mères veulent toujours le meilleur pour leurs enfants», a déclaré Florentino.

Le président du club blanc s’est exprimé clairement sur le footballeur français : «Les madridistas ont été un peu déçus, mais le Mbappé que je voulais était celui du rêve. Va-t-il signer dans trois ans ? Non, parce que le Mbappé qui devait venir, ce n’est pas ce Mbappé. Si c’est pour ça, je préfère qu’il reste à Paris. Moi je veux celui qui rêvait du Real. Ce Mbappé, ce n’est pas mon Mbappé qui ne veut pas faire un évènement publicitaire avec sa sélection. Ce n’est pas ce que je veux », a-t-il conclu.