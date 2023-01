Selena Gomez lâche la vérité : «Je suis toujours célibataire…»

La pop star de 30 ans – qui a déjà fréquenté des stars comme Justin Bieber et The Weeknd – aurait entamé une relation avec le chanteur Andrew Taggart, 33 ans, ces dernières semaines, mais elle s’est rendue sur les réseaux sociaux vendredi (20.01.23) pour tenter de faire taire les rumeurs.

La pop star de 30 ans – qui a déjà fréquenté des stars comme Justin Bieber et The Weeknd – aurait entamé une relation avec le chanteur Andrew Taggart, 33 ans, ces dernières semaines, mais elle s’est rendue sur les réseaux sociaux vendredi (20.01.23) pour tenter de faire taire les rumeurs.

Dans un message maintenant supprimé, elle a écrit sur Instagram : «J’aime trop être seule #iamsingle» (sic).

Il y a quelques jours, il a été rapporté que l’actrice de ‘Only Murders in the Building’ et Drew avaient récemment commencé à se voir, et que leur romance naissante est «très occasionnelle et discrète» pour le moment.

Un initié a déclaré : «Ils n’essaient pas de cacher leur romance en se faufilant dans des clubs réservés aux membres.»

Des sources ont affirmé que la beauté brune et la star des Chainsmokers «vont au bowling et au cinéma» lorsqu’ils sortent ensemble.

Le duo de célébrités s’amuserait «beaucoup ensemble» et Selena serait déjà «si affectueuse» à son égard. La source a ajouté : «Selena peut difficilement garder ses mains loin de lui.»