Selena Gomez : la chanteuse s’affiche au naturel et fait l’unanimité sur Instagram !

Cela fait des années que Selena Gomez est devenue l’ambassadrice du body positive. Ce jeudi 2 février 2023, la chanteuse, actrice et productrice américaine le prouvait une nouvelle fois en s’affichant au naturel sur son compte Instagram.

Mais peu importe. Malgré les remarques négatives, Selena Gomez compte bien défendre les femmes. Ce jeudi, la jolie brune s’emparait d’ailleurs de son compte Instagram afin de partager une nouvelle photo d’elle au naturel.

Un cliché qui a suscité de vives réactions. «Tu es tellement belle», «Magnifique», «Sublime», «Parfaite», «Une beauté naturelle», «L’une des rares personnes que l’industrie n’a pas ruinées», pouvait-on ainsi lire dans les commentaires de son dernier post.

Un post qui a fait mouche puisque Selena Gomez a récolté plus de 9 millions de likes ! Kylie Jenner n’a qu’à bien se tenir. Sans make up, l’interprète de «Lose You To Love Me» a conquis ses fans.

En tout cas, une chose est sûre, c’est que l’ex de Justin Bieber est toujours aussi sublime. Et ce, qu’elle soit maquillée ou non. Reste désormais à savoir si le prochain post de la comédienne sera aussi percutant. Affaire à suivre…