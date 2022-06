Selena Gomez : la chanteuse parle pour la première fois du mariage de Britney Spears

Selena Gomez a partagé des détails sur le mariage de Britney Spears et Sam Asghar i, qui a eu lieu il y a une semaine en Californie.

La chanteuse et actrice est apparue dans le dernier épisode de Jimmy Kimmel Live!, accompagnée des acteurs Martin Short et Steve Martin où elle a parlé de la fête amusante où elle était accompagnée de Drew Barrymore, Madonna, Paris Hilton et Donatella Versace.

«Je suis très heureuse pour elle. C’était un beau mariage», a-t-elle dit, racontant comment on leur a donné des canapés lors de la réception.

«Un mariage jeudi, cela n’indique-t-il pas qu’ils voulaient obtenir une réduction?», A déclaré Kimmel. «Je ne sais pas», a déclaré Selena en riant.

La cérémonie était très intime et a commencé du mauvais pied, car l’ex-mari de Britney s’est faufilé dans la maison et a dû être arrêté par la police.

Ces derniers jours, la princesse de la pop a avoué qu’elle avait fait une crise de panique juste avant de devoir marcher dans l’allée et qu’elle avait dû le faire seule car son frère ne s’était apparemment pas présenté.

Britney a couvert Selena Gomez de compliments sur les réseaux sociaux, affirmant qu’elle est encore plus belle en personne que sur les photos et à la télévision.