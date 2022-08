Selena Gomez fait une déclaration folle sur sa vie privée

La chanteuse-actrice Selena Gomez a révélé qu’à un moment donné de sa vie, elle veut se marier et devenir mère. Elle a ajouté qu’elle est prête à s’éloigner de la comédie pour se concentrer sur sa vie personnelle.

La star de Only Murders in the Building a fait la révélation dans l’épisode de ce vendredi du podcast vidéo Giving Back Generation de TaTaTu. «J’espère me marier et être mère», a déclaré Selena, 30 ans. «Finalement, je vais me lasser de tout ça, donc je passerai probablement la majeure partie de ma vie dans la philanthropie avant d’être en paix», a ajouté Selena. L’interprète de Same Old Love a ensuite révélé à quel point le fait de voir sa demi-sœur de 8 ans, Gracie Teefey, grandir lui a donné confiance en son désir d’être maman.

«Elle met les choses en perspective. En gros, je dois regarder cette petite personne devenir un être humain. Il n’y a pas de meilleur sentiment au monde. D’une certaine manière, je me sens comme une mère, même si ce n’est pas le cas», a déclaré la chanteuse. «C’est très gratifiant de voir que la vie était si simple à une époque», a-t-il ajouté. «Je veux profiter de la vie comme elle aime la vie».