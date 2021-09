Seine-Saint-Denis : après une course-poursuite, des policiers sauvent un fuyard de la noyade

Son véhicule accidenté, le jeune homme avait tenté d’échapper aux fonctionnaires de police en plongeant dans la Seine alors qu’il ne savait pas nager. Ramené sain et sauf sur la rive, il a été placé en garde à vue avec ses comparses.

Tout commence dans la nuit de samedi à dimanche 26 septembre, avenue de Stalingrad, à Stains (Seine-Saint-Denis). Il est environ une heure du matin lorsqu’un équipage de policiers de la Brigade anticriminalité (BAC) en patrouille repère une Peugeot 206 grise qui circule à vive allure.

Très vite, une course-poursuite s’engage. «Le conducteur de la 206 prend tous les risques pour semer les agents. Il grille des feux, roule à plus de 90 km/h dans des zones limitées à 50, circule à contresens, frôle plusieurs fois des piétons mais refuse catégoriquement d’obtempérer», rapporte une source policière.

Plusieurs autres équipages de police sont mobilisés tandis que la Peugeot et ses quatre occupants traversent Saint-Denis, puis Épinay-sur-Seine.

Dix minutes de course plus tard, le véhicule heurte le bord de la chaussée au niveau des quais de Seine direction Saint-Ouen. La voiture, volée trois jours plus tôt, est lourdement endommagée. Les occupants prennent alors la fuite à pied.

L’un d’eux est rapidement appréhendé par les policiers tandis que les trois autres décident de plonger dans la Seine. Mais voilà, aucun d’entre eux ne sait nager.

«Deux ont réussi à s’accrocher à une ligne de vie, les collègues n’ont eu qu’à les repêcher, mais le troisième était sur le point de se noyer», précise la même source. Finalement, plusieurs agents se jettent à l’eau pour venir en aide au malheureux. Celui-ci est ramené sur la rive et aussitôt interpellé.

Tous les quatre ont été placés en garde à vue au commissariat de Saint-Denis. Le conducteur pour «refus d’obtempérer» et «mise en danger de la vie d’autrui», les passagers pour «complicité».

Au moins deux d’entre eux sont déjà connus de la justice. L’un était même sous le coup d’un mandat de recherche dans le cadre d’une autre affaire.

«La BAC ne fait pas que du “stup”. Son rôle est aussi de mettre hors d’état de nuire des individus qui, comme dans le cas présent, mettent en danger la vie de leurs concitoyens», commente Matthieu Valet, porte-parole du Syndicat indépendant des commissaires de police (SICP), rapporte le Figaro

