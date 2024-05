Secouru, il était kidnappé pendant 27 ans par son voisin

Des images ont été partagées sur les réseaux sociaux et diffusées sur les chaînes de télévision algériennes, montrant le moment où il a été trouvé dans ce qui semblait être un puits à l’intérieur de la maison de son ravisseur présumé.

Après une disparition qui a déconcerté sa famille et sa communauté pendant près de trente ans, Omar Bin Omran (ou Imran), un homme que l’on croyait disparu pendant la période turbulente de la guerre civile algérienne, a été retrouvé vivant dans des circonstances surprenantes.

Omar a disparu à l’âge de 17 ans dans la ville de Djelfa, en Algérie, il y a 27 ans. On pensait qu’il avait été victime d’un enlèvement pendant les années tumultueuses du conflit entre le gouvernement et les groupes rebelles islamistes dans les années 1990. Cependant, la vérité était bien plus déconcertante : Omar a été retrouvé à seulement 200 mètres de la maison familiale, dans la cave de son voisin.

Le sauvetage spectaculaire a été filmé sur une vidéo floue qui s’est rapidement répandue sur les réseaux sociaux et les chaînes de télévision algériennes. On y voit Omar émerger de tas de foin dans ce qui semble être un puits à l’intérieur de la maison de son ravisseur présumé, un homme de 61 ans actuellement en garde à vue.

D’autres images ont circulé depuis, montrant l’homme barbu émergeant du trou, qui serait une bergerie, et le montrant adolescent, assis avec un chien et de jeunes enfants, avant qu’il ne disparaisse.

Selon le journal algérien El Khabar, le ravisseur aurait même empoisonné le chien d’Omar pour l’éloigner et empêcher la famille de le retrouver. Tragiquement, la mère d’Omar est décédée en 2013 sans connaître la vérité sur son fils. Omar aurait appris la mort de sa mère alors qu’il était en captivité.

La nouvelle du sauvetage a apporté une lueur d’espoir à la famille d’Omar, qui n’a jamais cessé de le rechercher. Son cousin a exprimé sa gratitude sur les réseaux sociaux pour avoir retrouvé Omar, qui serait en bonne santé après 27 ans de disparition.

Les procureurs de Djelfa ont promis qu’Omar bénéficierait d’un soutien psychologique et que justice serait rendue dans cette affaire. Entre-temps, la communauté locale reste choquée par la tournure surprenante des événements, qui a ébranlé les fondements d’une histoire qui semblait avoir connu une fin tragique il y a longtemps.