Sèchement critiquée par ses haters, Karine Le Marchand a enfin pris la parole

Voilà un bon bout de temps que Karine Le Marchand fait face à de nombreuses critiques sur son compte Instagram. Alors que des haters l’ont accusée de se comporter comme une véritable diva, elle a donc décidé de prendre la parole sur les réseaux sociaux.

Lorsque l’on devient une personnalité publique, toute notre vie est exposée. Il devient difficile de ne pas faire faire à la critique. Qu’elle soit positive, ou bien souvent négative, il faut malheureusement l’accepter, ou l’ignorer. Et ça, Karine Le Marchand l’a bien compris.

Voilà plusieurs années maintenant que l’animatrice de l’Amour est dans le pré est souvent au coeur des critiques sur les réseaux sociaux. Dernièrement dans la presse, elle a été accusée d’avoir eu un comportement ingrat lors de ses tournages.

Ce sont des personnes anonymes qui ont raconté ses nombreuses «crises». On peut donc lire dans un magasine de Public qu’elle «arrive avec son chauffeur personnel. Tout le monde attend que madame soit prête pendant plus d’une heure. Et elle pique une crise à sa coiffeuse».

Plus encore ! Elle serait une femme «pénible avec les équipes et faussement amicale avec les agriculteurs» d’après une autre source. Alors est-elle vraiment hypocrite avec les participants de l’émission ? Et se comporte t-elle vraiment comme une Céline Dion en concert ?

L’animatrice de M6 a donc décidé de prendre la parole sur son compte Instagram, pour mettre fin à toutes ces rumeurs qui ont un poids considérable sur sa réputation. Elle a donc parlé avec beaucoup de franchise.

On peut donc lire sur Instagram : «Il ne faut accorder aucune espèce d’importance aux commérages fielleux des jaloux, qui critiquent le travail des autres… Alors qu’eux-mêmes végètent depuis des années sur le même siège poisseux de la médiocrité».

Malgré tout, Karine Le Marchand peut toujours compter sur le soutien sans faille de ses plus grands fans sur Instagram. D’ailleurs, elle n’a pas manqué de le rappeler, et de les remercier dans ce même message.

Elle remercie aussi les agriculteurs qui ont participé à l’émission qu’elle anime depuis plusieurs années maintenant. Nombreux sont ceux qui ont pris sa défense. Karine Le Marchand poursuit alors : «En revanche, la vague d’amour qui a déferlé depuis hier, pour prendre ma défense, suite à une énième émission…»

«Provenant encore et toujours du même caniveau (franchement ils ont un gros problème avec moi, ces gens là…ou avec mes audiences), cette vague là mérite qu’on y réponde. Merci mes amis agriculteurs, témoins d’émission. Même ma cousine s’y est mise.»

«Merci pour vos sentiments sincères à mon égard, et merci d’être là dans ma vie. Je sais que vous m’aimez pour ce que je suis vraiment. Et vous savez que c’est réciproque. Merci à tous les autres qui me suivent sur Instagram. De plus en plus nombreux. On partage je pense le même espoir de vie douce, joyeuse, pleine d’amitié et d’amour.»

Voilà donc un message touchant, qui a le mérite de mettre tout le monde d’accord !