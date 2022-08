Sébastien Haller : «Quand on a découvert mon cancer, ma femme…»

Sébastien Haller est sorti du silence. Atteint d’une tumeur aux testicules peu après l’annonce officielle de son arrivée au Borussia Dortmund, l’international ivoirien a aujourd’hui déclaré se sentir bien dans les colonnes d’ESPN.

«Je vais bien. C’est une nouvelle situation pour tout le monde. Surtout pour moi et ma famille. J’ai de la chance d’avoir beaucoup de monde autour de moi et beaucoup de soutien. J’ai aussi de la chance de ne pas me sentir mal.

Je peux encore marcher tous les jours et passer du temps avec ma famille et mes amis pour que tout aille bien. La première chose à laquelle j’ai pensé, c’est «je ne suis ici que depuis dix jours et je ne peux même pas jouer pour le club.»

Nous avons beaucoup fait pour ce transfert. Tout le monde était content et je voulais vraiment jouer. J’ai coûté trente millions d’euros et je ne peux pas jouer pendant des mois.

Cela ne semble pas être une bonne affaire. Je le pensais à l’époque, mais avec du recul, vous voyez que vous ne pouviez rien y faire. Vous n’auriez pas pu l’évité.

Quand on a découvert mon cancer, ma femme était sous le choc, mais elle pouvait y faire face. Mais, ma mère ce n’était pas la même chose, parce que les mères sont des mères. J’ai appelé mes frères et sœurs pour m’assurer qu’ils seraient là pour elle.

Mon premier objectif est d’être de retour sur le terrain. Jouer pour ‘Le Mur Jaune’ et marquer mon premier but. Ce sera un moment magnifique et émouvant», a-t-il déclaré.