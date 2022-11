Sean Penn rentre en Ukraine pour offrir à Volodymyr Zelensky un cadeau très spécial

L’acteur a donné au président du pays l’un de ses deux Oscars et le laissera là jusqu’à la victoire ukrainienne.

L’acteur américain Sean Penn est rentré en Ukraine et a rencontré le président Volodymyr Zelensky, à qui il a remis un cadeau très spécial.

Celui de Californie lui a décerné l’un des deux Oscars qu’il a remportés tout au long de sa carrière et le laissera là jusqu’à ce que la victoire ukrainienne dans sa guerre contre la Russie arrive.

«Cette fois, notre rencontre était spéciale. Sean a apporté sa statuette aux Oscars comme symbole de foi dans la victoire de notre pays. Il restera en Ukraine jusqu’à la fin de la guerre», a expliqué Zelenksi sur son profil Facebook.

C’est la troisième fois que l’acteur se rend en Ukraine depuis le début de l’invasion le 24 février. De loin, d’ailleurs, il s’est toujours positionné en faveur du président et du peuple ukrainien, c’est pourquoi il a reçu l’Ordre du Mérite de troisième classe et quelques bons mots de Zelensky le remerciant pour son «sincère soutien et sa contribution importante à la vulgarisation de l’Ukraine dans le monde».

Comme si cela ne suffisait pas, Penn a déjà une plaque avec son nom sur une célèbre promenade de Kyiv appelée l’allée du courage.

«C’est à toi. C’est juste un non-sens symbolique», a déclaré Sean Penn lors de la cérémonie des Oscars. “Savoir que c’est avec toi me fait me sentir mieux et me donne plus de force pour me battre. Quand tu gagnes, tu peux la ramener à Malibu», a-t-il ajouté.

Penn s’est rendu à Kiev début mars pour tourner un documentaire sur l’invasion russe de l’Ukraine et s’est battu pour que des pays les aident dans la guerre : «Si nous leur permettons de se battre seuls, l’âme des États-Unis sera perdue».

Plus tard, en juin, il a rencontré Zelenski, et maintenant, près de neuf mois après le début du conflit, l’acteur est revenu pour encourager un pays qui traverse l’un des pires moments de son histoire.

Par le passé, d’ailleurs, Penn a menacé de faire fondre ses Oscars si la Film Academy ne permettait pas à Zelenski d’intervenir dans la cérémonie des récompenses les plus importantes de l’industrie cinématographique.

Sean Penn banni par la Russie

Le soutien de l’acteur à l’Ukraine a généré un grand malaise en Russie, qui a mis Sean Penn sur sa liste noire. Il ne peut plus remettre les pieds dans le pays et ses films ne sont pas diffusés dans les salles russes, ce qui arrive aussi avec un Ben Stiller qui a défini Zelensky comme «un héros» lors de sa visite dans le pays en juin.