Scott Disick, fait la fête avec un mannequin après les fiançailles de Kourtney Kardashian

Billie Eilish et son petit ami Matthew Tyler Vorce, qui se sont jumelés dans des combinaisons de homard, auraient été «inséparables» lors de la fête d’anniversaire de Doja Cat sur le thème de l’océan.

Billie Eilish et son petit ami Matthew Tyler Vorce étaient «inséparables» lors de lafête du 26e anniversaire de Doja Cat à Los Angeles le mercredi 21 octobre, selon un nouveau rapport de Page Six.

La gagnante d’un Grammy, 19 ans, et son petit ami acteur, 29 ans, auraient été «restés proches» dans leurs costumes de homard lors de la soirée, qui avait pour thème l’océan.

«Ils sont restés proches l’un de l’autre toute la nuit et ne se sont jamais quittés», a déclaré une source au média, révélant qu’ils «étaient inséparables» et «partageaient des baisers».

Le couple a rejoint Bella Hadid, Tyga, Karrueche Tran, Malia et Sasha Obama, Justin Bieber et sa femme Hailey Baldwin, Teyana Taylor et d’autres stars au Delilah, un restaurant chic à l’esthétique des années 1920 à Los Angeles.

Doja Cat, de son vrai nom Amala Dlamini, abasourdie dans un ensemble inspiré de l’Atlantide, berçant un haut bandeau bleu bébé et une jupe taille basse pour ses festivités mercredi soir.

Lors de la fête, «Tout le monde s’approchait d’elle, lui faisait des câlins et lui disait» Joyeux anniversaire»», a déclaré la source, ajoutant: «Elle était de bonne humeur en train de célébrer avec ses amis et sa famille. Le DJ a joué quelques-unes de ses chansons et tout le monde dansait et chantait.»

D’autres participants ont opté pour des costumes sur le thème de la sirène, mais les combinaisons de crustacés de Billie et Matthew prennent vraiment le gâteau.

On pense que les deux hommes ont commencé à se fréquenter plus tôt cette année, mais ont été photographiés ensemble pour la première fois en avril. Ils ont été aperçus en train de prendre un café ensemble à Santa Barbara avec son chien.

En juin, les deux ont profité d’une journée à Disneyland à Anaheim, en Californie. Matthew est un acteur et écrivain connu pour Mother, May I Sleep with Danger ?, Little Monsters et Dark Hours: Typee.

Bien qu’elle n’ait pas parlé publiquement de son petit ami, Billie a fait allusion à sa relation. En mai, la chanteuse a fait la couverture du Vogue britannique. Dans un segment vidéo d’accompagnement, Billie a répondu aux questions de fans célèbres, dont Justin Bieber, Tim Burton et Dominic Fike.

Lorsque cette dernière a posé des questions sur la dernière fois qu’elle avait fait quelque chose pour la première fois, Billie a répondu : «Yikes. La réponse est vraiment explicite, donc je ne vais pas répondre avec ça. Je suis allé à un rendez-vous pour la première fois jeudi, alors voilà.