Scolari lâche enfin la vérité : «Je le dis et j’insiste. J’ai vu Messi et Cristiano mais…»

Felipe Scolari a gardé une très bonne relation avec Cristiano Ronaldo. L’ancien sélectionneur Portugais entre 2003 et 2008 a rappelé dans une interview accordée à l’émission ‘Pequeno Grande Circuito’, diffusée par la chaîne de télévision brésilienne SporTV, qu’il a connu Cr7 par «erreur».

«Murtosa est allé voir Quaresma au Sporting. Il était titulaire et venait toujours en équipe nationale. Il est allé et a dit qu’il fallait appelez ce garçon de 17 ans. Nous avons regardé et avons commencé à appeler», a-t-il d’abord évoqué avant de trancher entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo.

Pour Scolari, la Pulga est un génie du football mais il a toujours choisi Cristiano Ronaldo partout il passe pour une seule raison :

«Messi est un génie, mais ayant vécu et travaillé avec Cristiano Ronaldo, j’ai toujours choisi Cristiano. C’était le joueur le plus professionnel avec lequel j’ai jamais travaillé. Un emmerdeur. Il ne voulait pas quitter l’entraînement. J’ai une très bonne relation avec Cristiano Ronaldo», a-t-il ajouté.