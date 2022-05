Schmeichel : «Le Real Madrid n’a pas le droit d’être en finale. Ils étaient clairement…»

Aux micros de CBS Sport, Peter Schmeichel, légendaire gardien de but danois, a soutenu que les Madrilènes ne méritaient pas leur place en finale.

«Le Real Madrid n’a pas le droit d’être en finale. Ils étaient clairement la plus mauvaise équipe sur les deux matchs. La première occasion a été le premier but, à la 90e. Le deuxième but a été la deuxième occasion et le troisième but a été la troisième occasion qu’ils ont eu de tirer au but», a déclaré le Danois.

«Manchester City contrôlait totalement le match, mais c’est de ça que nous parlons, que le stade peut être leur 12e joueur. Quand la deuxième mi-temps a commencé, cette occasion (de Vinicius) après huit secondes a mis le feu au stade, c’était incroyable», a-t-il ajouté.

«Je me sens un peu désolé pour Manchester City, je dois le dire, parce que je pense qu’à part ce but à la 90ème minute, ils ont très bien joué, ils avaient tout sous contrôle.

Rodri, au milieu de terrain, a été génial et je ne vais pas critiquer quoi que ce soit, mais si vous perdez un joueur comme Kevin De Bruyne et que le match se déroule comme il le fait, il vous manque dans les 30 dernières minutes et il leur a cruellement manqué», poursuit-il.

«Mais je veux dire… mon Dieu ! Le Real Madrid, d’où ça vient ? Je n’en ai absolument aucune idée. Ils n’ont pas bien joué. Prédire cette Ligue des champions a été très, très difficile. Je pensais que le Bayern Munich allait gagner et il a été éliminé en quart de finale.

Je pensais que le Real Madrid irait en finale à cause de la situation en Angleterre, mais ils ont été si mauvais… Seul leur match à Chelsea était bon. Je ne comprends plus rien au football», ajoute l’ancien gardien.