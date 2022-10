Scarlett Johansson sur l’hypersexualisation à Hollywood : «Je suis devenue un objet»

A travers une interview pour Dax Shepard, Scarlett Johnasson a été honnête sur son hypersexualisation à Hollywood : «Je suis devenue un objet.»

Scarlett Johansson s’est positionnée comme l’une des actrices les mieux payées de ces dernières années. Cependant, pendant une grande partie de sa carrière artistique, l’actrice de «Avengers» a dû faire face à une hypersexualisation fréquente dans l’industrie.

A travers une interview exclusive pour le podcast Dax Shepard, Johansson a été honnête sur son hypersexualisation à Hollywood, ainsi que sur son exposition à un très jeune âge, puisqu’il a réalisé son premier film alors qu’il n’avait que neuf ans.

Scarlett Johansson parle d’être «hypersexualisée à Hollywood

Tout au long de la conversation, Scarlett a remercié sa mère de l’avoir protégée des choses «qui n’étaient pas adaptées à son âge quand elle avait moins de 18 ans.

«Maintenant, je vois des acteurs plus jeunes qui ont la vingtaine et j’ai l’impression qu’ils ont le droit d’être toutes ces choses différentes, comme s’ils pouvaient jouer des choses différentes… Nous n’avons même plus le droit de cataloguer les acteurs, heureusement», a déclaré le a déclaré l’actrice, pour parler plus tard de la façon dont elle a été cataloguée dans le rôle d’une fille «chaude».

«Je pense que tout le monde pensait que j’étais plus âgé et que je le faisais depuis longtemps, puis ils m’ont catalogué dans cette chose hypersexualisée étrange. J’avais l’impression que tout était fini, plus ou moins… C’est le genre de carrière que vous avez, ce sont les rôles que vous avez joués, et je me disais : «Ça y est», poursuit Johansson.

«Je suis devenu un objet et j’ai été catalogué de cette manière où j’avais l’impression de ne pas recevoir d’offres d’emploi pour les choses que je voulais faire. Je me souviens m’être dit : “Je pense que les gens pensent que j’ai 40 ans”», a ajouté l’actrice.

Sa grande admiration pour Zendaya et Florence Pugh

Parlant de sa propre expérience, Johansson a pris le temps de faire l’éloge des carrières de Zendaya et de Florence Pugh, qui, selon elle, sont d’excellents exemples de jeunes actrices polyvalentes qui ne sont pas cataloguées dans un seul rôle.

«Zendaya. C’est un excellent exemple, aussi Florence Pugh. Elle travaille dans tous les genres et vous pouvez voir toutes ces couleurs différentes dans sa boîte de peinture», a- t -il noté.