Scarlett Johansson révèle qu’elle a été préparée pour jouer des rôles hypersexualisés

Ce n’est pas la première fois que Scarlett Johansson parle de sa sur-sexualisation de la part des dirigeants d’Hollywood et de ses agents.

Auparavant, elle avait déjà dénoncé le fait qu’elle pensait que sa carrière était terminée à un certain moment parce qu’elle ne voulait pas être ce type de casting à la bombe.

Dans un récent épisode du podcast «Table for Two with Bruce Bozzi», elle a expliqué comment la machinerie qui l’entourait voulait garder son sex-appeal aussi élevé que possible.

Les consultants en image et les agents essayaient constamment de l’encourager à regarder ou à agir d’une certaine manière. Il a fallu des années à Scarlett pour sortir de cette image, une image qui ne l’a pas complètement quittée malgré ses tentatives de la faire disparaître.

C’était une période entre trois films dans lesquels elle a joué lorsque Johansson a réalisé qu’elle était objectivée par Hollywood. Ces films étaient «Lost in Translation», «Girl with the Pearl Earring» et «Match Point».

Elle a beaucoup lutté pour quitter cette image qu’Hollywood s’est faite d’elle, mais les choses ont fini par s’arranger.

Les difficultés de Scarlett avec le casting de type bombe

Voici ce que Johansson a dit pendant le podcast : «J’ai fait ‘Lost in Translation’ et ‘Girl With the Pearl Earring’, et à ce moment-là, j’avais 18, 19 ans et j’entrais dans ma propre féminité et apprenais ma propre désirabilité et J’étais en quelque sorte préparé à être ce que vous appelez un acteur de type bombe, je jouais l’autre femme et l’objet du désir et je me suis soudainement retrouvé coincé dans cet endroit.

«Je ne pouvais pas m’en sortir. Ce serait facile de s’asseoir en face de quelqu’un dans cette situation et de dire:” Ça marche». Mais pour ce genre de bombe, vous savez, qui brûle vif et rapide, puis c’est fait et vous n’avez pas d’opportunité au-delà de cela.

C’était une énigme intéressante et étrange, mais cela revenait vraiment à y travailler et à essayer se tailler une place dans différents projets et travailler dans de grands ensembles.»