Scandale : un rappeur insulte la mère de Wizkid

Près de trois ans après la tragique disparition de DJ Arafat, sa veuve Carmen Sama et son ex-compagnon malien, Sidiki Diabaté sont de plus en plus proches. Nina Bley fait une révélation concernant leurs relations.

Le samedi 09 juillet, le jour de la fête de la Tabaski, le prince de la Kora animait une conférence de presse à l’hôtel Ibis de Marcory, conférence relative à son concert au stade de l’université Félix Houphouët-Boigny de Cocody.

Le chanteur malien a répondu sans faux-fuyant par le biais de l’organisatrice du spectacle de ce jour, Nina Bley concernant ses relations avec Carmen Sama.

«Pour éviter que les enfants souffrent ou soient dans la misère, Sidiki Diabaté à le plein droit d’être avec Carmen Sama. Si vous voulez ou vous ne voulez pas, Sidiki Diabaté est le mari d’office de Carmen Sama. Jusqu’à ce que la veuve vienne présenter quelqu’un d’autre», précise-t-elle, rapporte Abidjan Show.

Dans une publication sur les réseaux sociaux Sidiki Diabaté publie les photos en compagnie de Carmen Sama pour souhaiter une bonne fête de Tabaski à ses fans.

«En compagnie de ma belle et sublime soeur Carmen, nous vous souhaitons encore une fois une très bonne fête de Tabaski.», a-t-il écrit en légende.