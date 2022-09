Scandale sexuel au sein de la Fédération française de football

Amélie Oudéa-Castéra, ministre des Sports de France, a annoncé ce vendredi l’ouverture d’une enquête sur les allégations de harcèlement sexuel au sein de la Fédération française de football au cours des dernières décennies.

La révélation intervient quelques heures seulement après une rencontre entre le ministre et Noël Le Graët, le président de la Fédération de 80 ans, qui sera la principale cible des accusations. Le scandale sexuel a été révélé par le magazine So Foot et rapporte l’existence d’au moins 10 plaintes anonymes. Prétendument, Le Graet aura envoyé de nombreux messages inappropriés et les victimes rapportent un environnement toxique et promiscuité au sein de la fédération.