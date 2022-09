Scandale : Jennifer Lopez et Ben Affleck pourrait se séparer, voici les raisons

Jennifer Lopez et Ben Affleck ont eu l’un des mariages les plus prolifiques de l’année. Sa grande fête en Géorgie a eu un impact énorme et la lune de miel à Paris était également sur toutes les lèvres, mais il se peut que l’amour ne soit pas si beau en ce moment.

Selon une source proche du couple a avoué que Jennifer Lopez et Ben Affleck ont des problèmes. Cela est dû à la mauvaise humeur de l’acteur, chose qui provoque une grande insécurité chez la chanteuse, qui craint qu’Affleck ne se lasse d’elle.

«Maintenant, toute l’excitation des mariages et des lunes de miel a disparu. Jen est terrifiée à l’idée que Ben se lasse très rapidement de la vie conjugale. Elle ressent une immense pression pour faire de ce mariage un succès et fait tout ce qu’elle peut pour que Ben soit heureux. Elle ne veut pas divorcer», a déclaré la source.

De plus, Lopez chercherait divers engagements à faire avec Ben, comme le tournage du deuxième film, afin qu’ils restent occuper et ne manquent pas la magie. «Son équipe la met en garde , mais Jennifer Lopez pense que c’est le moyen idéal pour que leur relation reste excitante et que Ben ne s’ennuie pas», a-t-il rapporté.