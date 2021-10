Scandale : Debordo Leekunfa en colère contre Fally Ipupa, l’insulte

Dans une vidéo partagée sur son compte Facebook, l’artiste ivoirien Debordo Leekunfa s’est remonté contre Fally Ipupa. Il appelle les ivoiriens au boycott des concerts de ce dernier.

Selon Debordo, l’artiste congolais n’est pas plus excellent que lui, mais il arrive toujours à organiser des concerts à coût élevé en Côte d’Ivoire. Cependant, il traite Fally Ipupa d’arnaqueurs.

«J’aimerais rappeler le côté lâche de certains ivoiriens. Il y a des ivoiriens qui sont super suceurs de tout ce qui vient de l’étranger. Fally, il nous chante quoi à longueur de journée. Et après, ils vont venir dire que Fally est plus fort que Debordo. Fally n’est jamais fort que Debordo. Fally, tu es en train d’arnaquer mon peuple», a lancé Debordo Leekunfa.

«Tu ne dis rien dans tes chansons. On ne comprend rien dans tes chansons. Si tu nous insultes oh, on ne comprend pas …. Chante un peu en français. Avec ça, on veut le comparer à moi Debordo. Il ne peut pas chanter avec Dorbordo. Je ne vois même pas un artiste congolais qui peut chanter avec moi Debordo. Je ne vois même pas (…)», a ajouté Debordo.