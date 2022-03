Scaloni a évoqué la possible retraite de Messi de l’équipe nationale après Qatar 2022

L’équipe nationale argentine est dans un moment imbattable. En plus de se qualifier pour Qatar 2022 plusieurs dates à l’avance, l’équipe de Scaloni a atteint 30 matchs sans défaite lors d’une victoire 3-0 contre le Venezuela.

Avant la dernière date des Éliminatoires, contre l’Équateur à Guayaquil, l’entraîneur argentin s’est exprimé sur les déclarations de Lionel Messi après le match à la Bombonera.

Lionel Messi a mis tous les Argentins sur les nerfs, quant à leur avenir après la Coupe du monde, avec cette déclaration qui a fait beaucoup de bruit

«J’ai bien ou mal fait la Coupe du monde, je ne sais pas si c’était mon dernier match de qualification dans notre pays. Mais après la Coupe du monde, je vais repenser beaucoup de choses.»

Scaloni a fait référence aux déclarations de Leo et Di María, qui ont déclaré que ce serait sûrement son dernier match avec l’albiceleste en Argentine, et il a cherché à calmer les eaux :

«Après avoir joué une Coupe du monde, je pense que tout le monde fait des évaluations, mais je’ Je ne suis pas dans leur tête pour voir quelles décisions ils prennent. Il faut en profiter maintenant, je pense qu’aujourd’hui tout le monde a le luxe d’en profiter et de ne pas penser à ce qui se passera plus tard. C’est la loi de la vie, mais pourquoi y penser. L’avenir s’il y a un présent, il est inutile de penser à ce qui se passera après la Coupe du Monde, mais profitons-en maintenant».

L’entraîneur a ensuite évoqué le message de Di María en particulier: «Je n’ai pas vu le message, mais je comprends que ce sera vers cette année, j’imagine. Je lui avais parlé il y a longtemps. Qu’il soit l’entraîneur sur devoir et pas eux de quitter l’équipe nationale. Il y a un âge pour tout le monde, il y a eu tellement de voyages et de matchs que j’imagine que c’est difficile. Si c’était le dernier, ça n’aurait pas pu être mieux. il aurait rêvé. Il a fait l’effort d’être là et il aurait difficilement pu en jouer un autre ou être disponible. Non seulement il a joué, mais il a marqué un but, délivré une passe décisive et reçu l’ovation de tout le stade», a-t-il ajouté.