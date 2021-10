Saulieu : une fillette de 4 ans blesse par balle son petit frère de 18 mois

La scène effroyable a eu lieu non loin de la chefferie de Koumé à Bertoua au Cameroun. La nommée Pélagie âgée d’une quarantaine s’est donnée la mort après avoir surpris son mari en plein rapport sexuel avec sa fille Merveille.

Selon les informations relayées par Cameroon Tribune, le père appelé Roméo n’est pas à sa première partie de jambes en l’air avec sa fille Merveille. Cette dernière ne s’est jamais plainte à sa mère défunte parce qu’elle aurait aimé chaque fois que son père lui procure ce plaisir d’incestes.

Pélagie qui n’était jamais au courant de leur abomination l’a découvert un de ces jours et a décidé en même temps de mettre fin à sa vie. Elle a consommé une bonne dose de médicaments avant de mourir.

La fille âgée de 19 ans et son père sont donc à l’origine de la mort de Pélagie à cause de leur abomination. Le commissariat de Boniss a saisi l’affaire pour plus d’éclaircissement.